Bilaterale Italia-Malta: Meloni incontra a Palazzo Chigi il premier Robert Amela. Sul tavolo questione migranti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta incontrando il Primo Ministro della Repubblica di Malta, Robert Abela. Sul tavolo le relazioni bilaterali che dovranno essere potenziate ma sopratutto la questione migranti che cade in un momento caldo per il naufragio di ieri al largo del Peloponneso in cui sono rimaste vittime oltre 79 persone. - (PRIMAPRESS)