Beni culturali a rischio in Emilia Romagna: 40 segnalazioni critiche. Borgonzoni: “Quattro milioni per interventi urgenti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono oltre quaranta al momento le segnalazioni riguardanti aree interessate da beni culturali danneggiati dall'alluvione pervenute al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Emilia-Romagna, che coordina l’Unità di crisi e le attività di monitoraggio e messa in sicurezza del patrimonio mobile e immobile toccato dall’emergenza alluvione. Criticità si riscontrano in particolare a Cesena: paura per possibili ulteriori danni dovuti alle frane all’Abbazia di Santa Maria del Monte (dove è in parte già crollato il muro di cinta), mentre sono state registrate infiltrazioni significative al tetto della Biblioteca Malatestiana. Oggi la cabina di regia MiC su emergenza alluvione ha anticipato il Sottosegretario Borgonzoni ha già individuato quattro milioni per interventi urgenti su patrimonio culturale”. - (PRIMAPRESS)