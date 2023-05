Ballottaggi amministrative: il crollo della sinistra come in Spagna. Il trionfo del centro-destra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Centrodestra trionfa ai ballottaggi. Il candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna si è imposto a Brindisi battendo Roberto Fusco (Pd-M5s) col 54%. E' Nicoletta Fabio il sindaco di Siena, la prima donna alla guida di Palazzo Pubblico: la candidata del centrodestra ha ottenuto il 52,16 % dei voti. Stefano Bandecchi si impone a Terni.Il candidato civico ha battuto coalizione di centrodestra con Orlando Masselli. A Massa riconfermato Francesco Persiani (Lega,FI,Civiche).A Pisa riconfermato il candidato di C.destra Michele Conti. "Una sconfitta netta, dimostra che il vento a favore delle destre è ancora forte". Questo il commento della segre taria del Pd Elly Schlein al termine della segreteria nazionale convocata dopo i risultati delle Amministrative. "Sapevano che sarebbe stata difficile, ci vuole tempo per costruire un centro-sinistra vincente. Il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non ci consola" ha aggiunto.Da soli non si vince e c'è da ricostruire un campo alternativo alla destra". - (PRIMAPRESS)