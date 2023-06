Avellino: bus finisce in una scarpata sulla A16 e causa un morto e 14 feriti. In corso le operazioni di sollevamento del veicolo

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - È di un morto e 14 feriti il bilancio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una scarpata, e 5 auto. La tragedia è avvenuta alle 4 sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101. Sul posto

sono al lavoro i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino con un’autogru. I feriti sono stati trasportati a Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali. I pompieri sono intenti nelle operazioni di sollevamento del bus per recuperare eventuali altri passeggeri. Dovranno ancora essere chiarite le cause dell'incidente che, tuttavia, secondo le prime testimonianze, il bus si sarebbe impattato con un auto ferma sulla gareggiata per un tamponamento tra tre vetture. - (PRIMAPRESS)