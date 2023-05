Autoreclusione: domani al BookLab a Torino l’associazione Leggere Libera Mente presenta “Adotta l’Orso”

(PRIMAPRESS) - TORINO - Domani 21 maggio (ore 12), l'associazione Leggere Libera Mente presenta al BookLab ( Pad 2) del Salone del Libro, la 7ª edizione del concorso "Adotta L'Orso" sui temi dell'autoreclusione. Le esperienze dei detenuti corsisti e l'ampio bagaglio di testimonianze - poesie, racconti, opere grafiche - iscritte alle 6 passate edizioni del Concorso sono oggi raccolte in due volumi. Ma il progetto intende andare oltre ed aprirsi, oltre che che all'UNITO di Torino - partner del progetto con i Dipartimenti di Psicologia e Giurisprudenza -, ad altre realtà (associazioni, medici, istituzioni, associaizoni attive in campo sociale...) con cui LLM vorrebbe e potrebbe interagire per dare nuovi sbocchi al Concorso. - (PRIMAPRESS)