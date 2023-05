Audiovisivo: domani presentazione di “La Realtà che non esiste. La Galassia digitale a Scuola”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani mattina, venerdì 12 maggio, il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni parteciperà all’evento conclusivo del progetto “La Realtà che non esiste - La Galassia digitale al servizio della Scuola”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, il progetto si è svolto nell’anno scolastico 2022/2023 con l’obiettivo di educare i giovani a un uso consapevole dei social network, del digitale e delle nuove tecnologie. L’appuntamento è fissato per le ore 10 al Teatro 1 - “Cinecittà@ Lumina Studios” (via Macherio 228/230, Roma). Oltre al Sottosegretario Borgonzoni, parteciperanno all’iniziativa il Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni Ivano Gabrielli, l’AD di Rai Cinema Paolo Del Brocco, il Direttore Comunicazione Rai Pierluigi Colantoni, il Direttore di Rai Play Elena Capparelli, l’AD di Cinecittà Spa Nicola Maccanico e Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures nonché ideatrice del progetto. Presenti alla manifestazione oltre 600 studenti, ma anche attori, registi e creators digitali - (PRIMAPRESS)