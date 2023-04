Attivisti del clima colorano di nero l’acqua della “Barcaccia” a Piazza di Spagna a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un'azione contro il patrimonio, di presunti attivisti per il clima, ha preso di mira la fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna. Tre persone hanno versato liquido nero a base di carbone vegetale nella vasca della fontana del Bernini. I tre sono stati portati via dai vigili. Anche ad Ancona presa di mira una fontana, quella delle Tredici Cannelle. In dieci l'hanno ricoperta con un telo. Gli autori del gesto sono stati identificati e denunciati. - (PRIMAPRESS)