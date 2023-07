Assemblea ANIA, Meloni: “Le assicurazioni elemento centrale nella pianificazione familiare”

(PRIMAPRESS) - ROMA - All'assemblea generale dell'Ania, l'Associazione tra le imprese assicuratrici nell'intervento del ministro del Made in Italy, Urso ha fatto riferimento al salvataggio di Eurovita da parte delle altre compagnie di assicurazione e da parte delle banche come un valore del sistema economico italiano. "Il fatto che si sia trovata una soluzione di sistema e' incoraggiante" osserva il ministro ricordando che assieme al collega Giorgetti "abbiamo piu' volte sollecitato" il settore ad intervenire visto che "eravamo preoccupati". L'intervento volontario delle compagnie "ci ha evitato di procedere con un altro intervento normativo" indica il ministro.

Sulla questione è intervenuta anche la premier Meloni: "Il Governo intende collaborare con il settore assicurativo per sviluppare un modello sempre più capace di mettere al centro le persone e sempre più lon- tano da logiche predatorie o semplice- mente finanziarie". Così la premier Me- loni nel messaggio all'assemblea Ania. "L'assicurazione -ha scritto Meloni- è componente essenziale della pianificazione finanziaria di una famiglia o di un'azienda"."Raccoglie quote consisten- ti di risparmio che poi investe per la stabilità del sistema". Perciò sono necessari "trasparenza,solidità,garanzie" - (PRIMAPRESS)