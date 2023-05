Arona: la cittadina "green" sul Lago Maggiore. Gusmeroli: "Aggiungeremo una nuova pista ciclabile"

(PRIMAPRESS) - ARONA (NOVARA) - Per Arona, la città sulle sponde del Lago Maggiore, continua la rivoluzione green e di mobilità leggera in tutta l'area iniziata da qualche anno. Alberto Gusmeroli, vicesindaco con delega alle Politiche per la rigenerazione del territorio, ha illustrato le novità che verranno introdotte in termini di mobilità leggera con l'ultimazione del progetto della nuova pista ciclabile che unirà i Lagoni di Mercurago al lungolago e che concorrerà ad un bando regionale da 300.000 euro. Per l'acquisto di bici elettriche elettriche, Gusemeroli ricorda che, insieme al recente rifinanziamento del bonus biciclette, i residenti di Arona potranno usufruire di un rimborso Comunale del 50% della spesa sostenuta con un massimo di 500 euro oppure 800 se si tratta di una cargobike utile al piccolo trasporto di merci. "Nel prossimo consiglio comunale - anticipa Gusmeroli - si provvederà a dotare la città di altri portabici ma contemporaneamente con l'ampliamento delle zone 30 in area urbana". - (PRIMAPRESS)