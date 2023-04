Aosta: una cordata di guide alpine travolta da una valanga. Difficoltà per il soccorso per il meteo

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes (Aosta), ci sarebbero tre dispersi. L'allarme è stato dato dal responsabile della cordata che si è salvato. Sul posto il soccorso alpino che ha tentato di avvicinarsi in elicottero verso la zona senza riuscirci, a causa delle difficili condizioni meteo con nubi e nevicate in quota. Le squadre di soccorso sono state lasciate sopra il rifugio Benevolo a quota 2300 mt, da lì proseguiranno a piedi verso il luogo segnalato. - (PRIMAPRESS)