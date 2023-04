Angelus Papa: in piazza i fedeli della beatificazione di Armida Barelli. L’annuncio del viaggio apostolico in Bulgaria

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Oggi domenica 23 Aprile, L'Angelus del Papa a piazza San Pietro rivolto alle donne e agli oltre 10 mila fedeli in pellegrinaggio per ringraziare della beatificazione di Armida Barelli, la cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. "È stata tessitrice di grandi opere e relazioni" ha ricordato il Pontefice che esorta a imparare come lei ad ascoltare tutti: "Non lasciare spazio al dialogo è disumanizzante". Il Papa ha anticipato i ringraziamenti per quanti stanno preparando il suo viaggio apostolico in Bulgaria del prossimo 5-7 maggio. - (PRIMAPRESS)