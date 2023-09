Angelus Papa Francesco: la capacità di saper perdonare che identifica il vero cristiano

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Il perdono ricevuto da Dio e da donare a nostra volta al prossimo, non come una buona azione facoltativa, ma come comportamento fondamentale per dirsi cristiani. Questo al centro del pensiero di Papa Francesco all’Angelus di questa domenica. Il Santo Padre che ieri aveva incontrato l'Arma dei Carabinieri nella commemorazione di Salvo d'Acquisto e nell'esempio per il rispetto della legalità, oggi riassume la parabola raccontata da Gesù in cui si contrappone la misericordia del re, a cui un servo deve restituire una somma enorme, al comportamento di quello stesso servo nei confronti di un suo pari che ha con lui un piccolo debito da saldare. Il re condona al primo servo quella somma, mentre quello fa gettare in carcere il suo compagno. "Non dimentichiamo com’è il modo di Dio - aggiunge il Papa -: Dio è vicino, compassionevole e tenero, così è il modo di essere di Dio". - (PRIMAPRESS)