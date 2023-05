Amministrative: riapertura dei seggi oggi in 41 Comuni fino alle 15 poi lo spoglio. Affluenza ieri al 37,51%

(PRIMAPRESS) - ROMA - I seggi di 41 Comuni riapriranno questa mattina alle 7 di lunedì 29 maggio, per il voto amministrativo. L'affluenza alle urne rilevata ieri sera alle 23, è in calo secondo i dati forniti dal Viminale, alle ore 23, prendendo in considerazione tutte le 1595 sezioni, l'affluenza è stata del 37,51%. Al primo turno, alla stessa ora, era stata del 45,43%. Lunedì i seggi resteranno aperti dalle 7 all 15, poi lo spoglio che comincerà a chiusura delle urne. - (PRIMAPRESS)