Aggressione psichiatra Pisa: fermato 35enne cn l’accusa di tentato omicidio premeditato

(PRIMAPRESS) - PISA - Un uomo di 35 anni è stato fermato alle 4 di stanotte dalla polizia a Pisa per la violenta aggressione della psichiatra Barbara Capovani. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dopo le indagini nei confronti dell'uomo ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato. La polizia ha setacciato ogni immagine girata dalle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale Santa Chiara di Pisa a caccia di indizi utili per provare a identificare l'aggressore. L'uomo ricercato era vestito di nero e indossava un cappello e una mascherina nera come alcuni testimoni hanno riferito ed è stato quel dettaglio a consentire di rintracciarlo attraverso le immagini registrate. La dottoressa è ancora in prognosi riservata. - (PRIMAPRESS)