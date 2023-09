Aggressione a Roma: nel quartiere San Lorenzo un 36enne ferisce con le forbici tre persone. Uno è grave

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' di un ferito grave e due lievi il bilancio delle aggressioni compiute da un 36enne con un paio di forbici da giardino nella notte nel quartiere romano di San Lorenzo. Il ferito grave è ricoverato al Policlinico Umberto I con ferite serie anche se non sembra al momento in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione il ferito più grave è stato preso di mira dall'aggressore dopo che era intervenuto per calmare una rissa scoppiata in strada fra il 36enne e altre due persone. - (PRIMAPRESS)