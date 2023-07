Aeroporto Catania: slitta la riapertura dopo l’incendio. Lo stop ha provocato danni per 80 mln di euro

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Slitta ancora l'apertura dello scalo aeroportuale di Catania dopo il vasto incendio che la colpita nei giorni scorsi e per cui è stato aperta un'indagine della Procura. "Dal sopralluogo di ieri- scrivono i vigili del fuoco- è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali. Lo scalo internazionale è il quinto in Italia. Si calcolano 80mln di danni per un fermo di due giorni. - (PRIMAPRESS)