Addio alla scrittrice Michela Murgia (51): era ammalata di cancro. Scomparsa anche l’attrice Antonella Lualdi (92)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio a due donne che in epoche diverse e con ruoli diversi hanno segnato la cultura del nostro Paese: la scrittrice Michela Murgia e l’attrice Antonella Lualdi.

Michela Murgia (51), l’autrice del best seller Accabadora, da tempo era malata di cancro. Lei stessa, nei mesi aveva rivelato di esserne affetta raccontandolo anche nel suo ultimo libro “Tre ciotole”. A metà luglio ha sposato in “articulo mortis” il regista e musicista Lorenzo Terenzi.

E' morta invece a 92 anni, l'attrice Antonella Lualdi, la signora del cinema italiano che era ricoverata in un ospedale fuori Roma. Popolarissima negli anni '50 e '60, aveva sposato il collega Franco Interlenghi cominciando un lungo sodalizio anche professionale. Aveva recitato per Ettore Scola, con Vittorio Gassman e in tanti film a cominciare da "Miracolo a Viggiù" di Luigi Giachino che l'aveva lanciata nel dopoguerra. Era nata a Beirut in Libano il 6 luglio 1931. - (PRIMAPRESS)