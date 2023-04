Addio alla creatrice della minigonna e del collant Mary Quant (93). La stilista inglese degli “Swinging Sixsties”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E' morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant, nota per essere stata la "mamma della minigonna".In una nota, la famiglia fa sapere che si è spenta serenamente nella sua casa del Surrey. Icona degli "Swinging Sixties",i ribelli anni Sessanta, insieme alla minigonna ha creato i collant e accessori che erano parte integrante del look, come gli impermeabili in plastica e gli stivali bianchi di gomma. Il suo impatto sulla moda è paragonabile a quello dei Beatles sulla musica. - (PRIMAPRESS)