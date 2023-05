Addio ad Helmut Berger (79),l’attore austriaco interprete del decadente Martin in “La caduta degli dei”

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Si è spento a 79 anni l'attore austriaco Helmut Berger. A darne la notizia è stata la stampa tedesca. Berger aveva iniziato la sua carriera da modello e fu lanciato nel mondo cinematografico da Luchino Visconti, di cui diventò compagno di vita. Berger recitò anche con attori come Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Henry Fonda e Burt Lancaster. Star del cinema negli anni Sessanta e Settanta era nato a Bad Ischl, in Austria, il 29 maggio 1944 ed è salito alla ribalta grazie ai suoi ruoli nei film del regista italiano Luchino Visconti.

Nel 1964 aveva lavorato come comparsa cinematografica a Roma durante le riprese del film "Vaghe stelle dell’orsa", prima di essere scoperto dal grande regista italiano, che diventerà poi suo socio e nel 1966 gli affiderà il suo primo ruolo nell'episodio "La strega bruciata viva", mentre l'anno seguente si conquista la sua prima parte da protagonista nel film "I giovani tigri" (1968), diretto dal regista Antonio Leonviola. Il successo arrivò con "La caduta degli dei" (1969), diretto sempre da Visconti, il quale lo volle nella parte del nevrotico e decadente personaggio di Martin von Essenbeck. - (PRIMAPRESS)