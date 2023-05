Addio a Maria Giovanna Maglie (70), la giornalista e saggista che fu inviata nella prima guerra del Golfo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio alla giornalista María Giovanna Maglie (70). A darne notizia è stata l'amica Francesca Chaouqui. Alla fine dello scorso anno era stata la stessa giornalista a far sapere dei suoi problemi di salute, raccontando di essere stata ricoverata per due mesi per complicanze in seguito a un intervento al cuore. In seguito, però, sembrava che la Maglie si fosse ripresa: la scorsa notte, invece, "è stata portata al San Camillo Forlanini per una complicazione venosa" che l'ha portata alla morte, ha riferito ancora l'amica Francesca Chaouqui.

Saggista, e opinionista, Maria Giovanna Maglie era nata a Venezia il 3 agosto 1952. Iniziò la sua lunga carriera di giornalista al quotidiano L'Unità, per poi approdare in Rai nel 1989. E' stata inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo e poi corrispondente da New York.







- (PRIMAPRESS)