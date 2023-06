Accoltellamento ad Annecy: feriti in cinque da un siriano 31enne che aveva chiesto asilo

(PRIMAPRESS) - ANNECY (SVIZZERA) - È stato identificato dalla polizia l'attentatore con un coltello che ha ferito un adulto e quattro bambini che ora versano in gravi condizioni. Si tratta di un richiedente asilo siriano di 31 anni, è stato arrestato ma secondo gli inquirenti non sembra avere un movente terroristico.

Il video che mostra l'attacco in un parco giochi per bambini nella città alpina e lacustre di Annecy, 30 chilometri (20 miglia) a sud della città svizzera di Ginevra, è stato pubblicato sui social media. Le scene orribili hanno mostrato un uomo con gli occhiali scuri e con una sciarpa blu che gli copriva la testa che brandiva un coltello, mentre la gente gridava aiuto. I testimoni hanno descritto l'uomo armato di coltello che correva in un parco pubblico sulle rive del lago di Annecy in preda alla frenesia, apparentemente attaccando persone a caso, prima di essere colpito dalla polizia. - (PRIMAPRESS)