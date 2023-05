9 maggio 1978, commemorazione del ritrovamento di Aldo Moro ucciso dalle BR. L’omaggio di Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono trascorsi 45 anni da quel 9 maggio 1978, quando fu ritrovato il cadavere del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro dopo il sequestro delle Brigate Rosse durato 55 giorni. Moro venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse hanno parcheggiato in via Caetani, a Roma, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Alle ore 10, in via Caetani, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, depone una corona sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento. - (PRIMAPRESS)