34º Anniversario Tienanmen. La polizia di Hong Kong arresta l’anziana attivista “Nonna Wong”

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - La polizia di Hong Kong ha arrestato una nota attivista del movimento pro- democrazia, in occasione del 34° anniversario della repressione di Piazza Tienanmen.Alexandra Wong, conosciuta come "nonna Wong" è stata arrestata nel distretto centrale di Causeway Bay, dove da tempo si tengono fiaccolate per le vittime di Tienanmen. Presa anche la leader del partito di opposizione,Chan Po-Ying. La donna teneva in mano una piccola candela a led, una scena comune nelle veglie commemorative,e dei fiori.Ieri altri 8 arresti. - (PRIMAPRESS)