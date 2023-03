31ª Giornata Fai di Primavera: un weekend da 550mila visitatori. Bunker, Castelli e Palazzi i più gettonati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le Giornate Fai di Primavera, del weekend appena concluso, hanno richiamato in questa 31ª edizione, circa 550.000 visitatori segnando un +43% rispetto all'edizione del 2022.

Le Giornate FAI di Primavera si confermano, dunque, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano che ha coinvolto 750 luoghi in 400 città, molti dei quali spesso inaccessibili o poco conosciuti, proposte da 7.500 volontari della Fondazione, vera forza motrice di questa iniziativa, affiancati da 15.000 Apprendisti Ciceroni - studenti delle scuole italiane formati per l’occasione. Un’eccezionale opportunità di conoscenza e arricchimento culturale, capace di far “innamorare” sempre più cittadini delle sorprendenti bellezze dei propri territori. Il luogo più visitato è stato il Tunnel del Bunker antiatomico di Affi (VR), seguitoda Villa Schifanoia a Firenze e dal Castello degli Schiavi a Fiumefreddo Sicilia (CT). Quarto posto per Palazzo Clerici a Milano e quinto, a parimerito, per iPalazzi dei 7 Portoni a Fossacesia (CH) e per la Sede Rai di Corso Sempione a Milano. Vengono poi, in sesta posizione, il Parco Villa Gregoriana - Bene del FAI a Tivoli (RM) - al settimo posto il Forte Wohlgemuth a Rivoli Veronese (VR), all’ottavo la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti a Palermo, mentre in nona posizione si trova Palazzo Salerno a Napoli. Chiude la classifica nazionale dei 10 luoghi più visitati Villa Wolkonsky a Roma. Anche i Beni del FAI hanno partecipato alla grande festa delle Giornate di Primavera: il più visto è stato Parco Villa Gregoriana a Tivoli (sesto luogo più visitato in tutta Italia), seguito da Villa Necchi Campiglio a Milano, Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD)e da Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo. - (PRIMAPRESS)