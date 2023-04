25 Aprile, Dureghello (Ebrei Roma): “Nessuno si appropri di questa giornata. È di tutti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Sforzo perché ci sia unità" "In questa giornata del 25 Aprile non ci possono essere ambiguità".Così la presidente della Comunità Ebraica Dureghello a Roma a Porta San Paolo per la Festa della Liberazione. "Si ricorda la Resistenza che permise all' Italia di essere liberata. Ci riconosciamo nei valori dell'antifascismo". "C'è uno sforzo per unire, perché il 25 aprile è il giorno di tutti. Troviamo questo valore di unità,facciamo in modo che non ci sia nessuno che se ne appropri da una parte o dal'altra. Non ci sono nostalgie. Si tratta del coraggio e del valore assoluto dell'antifascismo". - (PRIMAPRESS)