2 giugno: l’inno d’Italia del ‘Cavaliere’ Eleonora Buratto, la soprano reduce dall’Opera House di New York

ROMA - È stata la voce del soprano Eleonora Buratto a intonare l'Inno d'Italia, accompagnata dalla Banda Interforze, oggi 2 giugno in occasione del 77esimo anniversario della Festa della Repubblica. L'artista è stata insignita del diploma di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per mano del Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo la sfilata ai Fori imperiali. "Non ho abbastanza parole per descrivere la mia gioia, il mio orgoglio e la mia riconoscenza per questa onorificenza - spiega l'artista - che ricompensa le benemerenze acquisite verso la Nazione in svariati campi, come quello delle arti. Dedico idealmente l'onorificenza di Cavaliere e l'intera mia giornata del 2 giugno ai miei genitori Armanda e Lorenzo, che mi hanno inculcato i valori e gli ideali consacrati nella Costituzione. A loro e al Presidente Mattarella che è il Capo dell'Ordine, prometto di essere sempre degna dell'onorificenza".

La sua carriera è iniziata nel 2009 cantando come Creusa in Demofoonte, diretta da Riccardo Muti al Festival di Salisburgo, Opèra Garnier e Ravenna Festival. Negli anni successivi è stata diretta dal Maestro Muti nel ruolo di Susanna nell'opera I Due Figaro di Mercadante, Norina in Don Pasquale, Amelia in Simon Boccanegra, Alice in Falstaff e Contessa d'Almaviva nelle Nozze di Figaro.