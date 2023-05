Zelesky a Roma. Si inizia alle 11 con l’incontro di Mattarella, poi Meloni e Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky è in volo per Roma. Atteso oggi nella capitale dove trascorrerà l'intera giornata e, forse, la notte. La tappa italiana è parte del viaggio in Europa per accelerare l'ingresso di Kiev in Ue. L'atterraggio di Zelensky è a Ciampino.dove ad accoglierlo ci sarà il ministro degli Esteri Tajani. Insieme andranno al Quirinale per l'incontro con il presidente Mattarella. Poi è previsto un meeting e pranzo con la premier Meloni. Alle 16, il programma non confermato, prevede la visita in Vaticano e l'incontro con il Papa, che rientra del tentativo di mediazione per la pace promosso dalla Santa Sede. - (PRIMAPRESS)