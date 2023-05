Zelensky vola a Londra per incontrare Sunak. Confermata fornitura di droni a lungo raggio

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Dopo Parigi il presidente ucraino Zelensky vola a Londra per incontrare il premier britannico Sunak nella sua residenza a Chequers. "Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi", ha reso noto il leader ucraino. E in un comunicato di Downing Street si conferma "l'ulteriore fornitura di centinaia di missili di difesa aerea" e di "droni d'attacco a lungo raggio"a Kiev. - (PRIMAPRESS)