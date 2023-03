Zaporizhzhia senza acqua, l’allarme del ministro Strilet:”La centrale può diventare Fukushima”

(PRIMAPRESS) - KIEV - Non è più solo la pioggia di bombe sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia ma anche un drastico abbassamento dell'acqua dal bacino idrico di Kakhovka a preoccupare per il funzionamento dell'intero impianto ucraino. "Esiste il rischio concreto di un guasto dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d'Europa". E' l'allarme lanciato su Facebook del ministro della Protezione ambientale e Risorse naturali dell'Ucraina, Strilets, che parla di "possibile scenario Fukushima nel mezzo del continente europeo". Quasi 5 mln di ucraini non hanno acqua, e un altro 70% della popolazione può restare senza per i bombardamenti russi. - (PRIMAPRESS)