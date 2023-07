(PRIMAPRESS) - ROMA - Il bollettino diramato oggi dal Ministero della Salute per la situazione dei picchi di caldo causati dall'anticiclone africano assegna il bollino rosso a Centro e Sud Italia mentre passa Bologna al giallo. In verde per questo fine settimana sarà solo Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. - (PRIMAPRESS)