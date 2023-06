Visita Blinken in Cina, Xi Jinping: “Auspico un contributo positivo ma sulla base di accordi di Bali”

(PRIMAPRESS) - CINA - Il presidente cinese Xi Jinping ha auspicato che la visita del segretario di Stato Usa Blinken in Cina porti un "contributo positivo" al miglioramento e alla stabilizzazione dei rapporti tra Pechino e Washington.La Cina "ha messo in chiaro la propria posizione",ha detto Xi,e le due parti "si sono dette d'accordo a proseguire lungo le intese raggiunte da Biden e da me a Bali",a margine del G20 di novembre scorso. Cina e Stati Uniti hanno fatto inoltre progressi su "specifiche questioni" ma senza citare quali e sopratutto rimangono fuori le questioni della non aggressione a Taiwan per cui la Cina ha sempre raccomandato agli USA di rimanerne fuori. Insomma tutto d'accordo ma solo se non si pongono ostacoli alla politica di Xi. - (PRIMAPRESS)