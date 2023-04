Viaggio nell'Est di Mattarella: in Slovacchia la sintonia con la presidente Čaputová

(PRIMAPRESS) - BRATISLAVA - l 20 aprile mattina, Mattarella è stato ricevuto al Palazzo Presidenziale dalla Presidente Zuzana Čaputová. Al termine dei colloqui i due Capi di Stato hanno tenuto una conferenza stampa.Ultimo impegno ufficiale a Bratislava l’incontro con il Primo Ministro Eduard Heger. Ecco il discorso di Mattarella

"Ringrazio molto la Presidente Zuzana Čaputová per averci accolto in maniera così amichevole. Ho detto alla Presidente Čaputová quanto ricordi con intensità il nostro colloquio a Roma un anno addietro, e come anche oggi abbiamo registrato una piena sintonia di opinioni, di punti di vista e di valutazioni nelle condizioni attuali e nelle prospettive.La ringrazio molto per avere svolto ieri, insieme, una visita al piccolo Contingente italiano schierato per la difesa antiaerea: è una prova di amicizia nell’ambito della NATO che ulteriormente dimostra i rapporti di grande collaborazione che intercorrono tra Slovacchia e Italia. Vorrei anche riprendere le considerazioni importanti che ha fatto la Presidente Čaputová poc’anzi. Abbiamo tanti fronti di collaborazione davvero eccellenti e molto efficienti sul piano economico. Il nostro interscambio è rilevante e contiamo di accrescere la collaborazione commerciale. "Abbiamo una collaborazione importante tra le Forze dell’ordine e tra le Magistrature. "Un punto importante è stato realizzato proprio in queste ore, con le tre intese cui ha fatto cenno la Presidente Čaputová, sul fronte dell’energia, con un impegno di collaborazione crescente tra Slovacchia e Italia, così come sul fronte delle rinnovabili, che è un tema da coltivare con molta concretezza e con rapidità. - Così ha esordito il presidente Mattarella nel suo discorso.

Quello dei diritti di libertà dei popoli e delle persone è un valore che ci accomuna. E, in questa chiave, l’Italia intende assicurare all’Ucraina sostegno finché è necessario, finché è richiesto, sotto ogni profilo: quello finanziario, quello delle forniture militari e quello umanitario. Perché in Ucraina non è soltanto in gioco l’importantissima questione dell’indipendenza e integrità territoriale di quel Paese, ma è in gioco davvero il futuro di pace dell’Europa.

Se riuscisse quell’aggressione altre ne seguirebbero mettendo a rischio l’indipendenza e la libertà di altri Paesi. E questo non possiamo consentirlo. L’Italia avverte come proprio il problema in questa parte d’Europa, e quindi intende assicurare questo impegno in ogni misura.

Abbiamo parlato - come la Presidente ha ricordato - dell’allargamento dell’Unione europea, allargamento che riteniamo necessario non soltanto per la completezza dell’integrazione continentale, ma anche per espandere l’area di questa comunità di valori che si ritrova nell’Unione europea.

L’Unione europea, così come la NATO, è una comunità di valori che nasce appunto sul principio di libertà delle persone e dei popoli. E nasce quindi sull’esigenza di Stato di diritto, di garanzia dei diritti di assicurazione delle prospettive dei giovani, di libertà. Questo è quello che tiene insieme l’Unione europea e l’Alleanza atlantica. E in questo Slovacchia Italia sono pienamente schierate e pienamente consapevoli.

Abbiamo parlato di diverse questioni con la Presidente, ma quello che desidero sottolineare è la sintonia che abbiamo registrato su tutti i capitoli affrontati.

È una dimostrazione della vicinanza che, sul piano politico, su quello economico e su quello culturale si registra tra Slovacchia e Italia, con l’assicurazione e la garanzia di intendimento di collaborazione costante per il futuro". - (PRIMAPRESS)