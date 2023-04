Viaggio Mattarella in Polonia: oggi la prolusione all'Università di Cracovia e poi il rientro in Italia

(PRIMAPRESS) - CRACOVIA - Oggi mercoledì 19 Aprile il Capo dello Stato, Sergio Mattarella concluderà il suo viaggio in Polonia tenendo una prolusione all’Università Jagellonica di Cracovia e deporrà una corona presso la lapide commemorativa di fatti del 6 novembre 1939. Ieri il Presidente Mattarella ha incontrato il Primo Ministro, Mateusz Morawiecki, al Palazzo della Cancelleria, la Presidente del Sejm, Elżbieta Witek e il Presidente del Senato, Tomasz Grodzki, al Palazzo del Parlamento mentre nel pomeriggio si è recato ad Auschwitz dove ha deposto una corona al Muro delle esecuzioni e visitato il Museo di Auschwitz 1, accompagnato da Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute a Birkenau. Momenti di commozione durante la cerimonia conclusiva della Marcia dei Vivi. Nel corso della cerimonia, dopo il saluto introduttivo del Maestro di Cerimonia, Greg Masel, si è osservato un minuto di silenzio ed è stato eseguito il brando Sound of Silence. Successivamente sono intervenuti il Chair dell’International March of Living, Shumel Rosenman, e il Presidente Mattarella.



- (PRIMAPRESS)