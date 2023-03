Viaggio di Xi Jinping a Mosca per incontrare Putin: "E' un viaggio di amicizia e cooperazione"

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il viaggio di oggi intrapreso dal presidente cinese Xi Jinping per incontrare Vladjmir Putin, anche se ammantato di uno spirito di mediazione di pace nel conflitto ucraino, in realtà sembra aver poco di questa missione. Ma in un articolo pubblicato a firma del capo della Repubblica Popolare cinese, sul quotidiano Russian Gazette parla di aver "promosso attivamente i colloqui di pace" in vista del suo incontro a Mosca. "La mia visita in Russia sarà un viaggio di amicizia, cooperazione e pace", ha scritto Xi, secondo il testo diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, precisando nella nota che i legami Cina-Russia sono sempre più forti "Le relazioni Cina-Russia hanno attraversato periodi difficili ma alla fine si sono dimostrate forti", ha detto il presidente cinese in un'intervista al quotidiano russo Rissiyskaya Gazeta ripresa dall'agenzia Tass "Ripensando allo straordinario viaggio delle relazioni Cina-Russia negli ultimi 70 anni e più, sentiamo fortemente che il nostro rapporto non è arrivato facilmente dove si trova oggi e che la nostra amicizia sta crescendo", ha aggiunto Xi.

Il presidente cinese arriva a Mosca dopo aver pronunciato parole forti circa un Ordine mondiale: "La comunità internazionale ha riconosciuto che nessun paese è superiore agli altri, nessun modello di governo è universale e nessun singolo paese dovrebbe dettare l'ordine internazionale" ha affermato Xi nell'articolo pubblicato prima dell'arrivo a Mosca. Un'affermazione che lascia molti interrogativi sull'aggressione russa in Ucraina e per quella stessa politica cinese utilizzata per Hong Kong e Taiwan. - (PRIMAPRESS)