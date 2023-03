Vertice Ue, Meloni: "L'Italia molto soddisfatta. Sulle immigrazioni un cambio di passo"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Al termine del vertice tra i leder Ue, le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni alla stampa hanno spaziato su tutti i temi all'ordine del giorno ma anche quelli "fuori sacco" come il default economico della Tunisia che potrebbe verosimilmente fare arrivare sulle coste italiane oltre un milione di migranti economici. Per il resto "L'Italia può dirsi molto soddisfatta" delle conclusioni del Consiglio Ue". Ha detto la premier Meloni anche se al momento c'è da delineare una roadmap certe delle politiche di accoglienza. Sulla migrazione "c'è stato un cambio di passo, rimane una priorità". "Soddisfatta del bilaterale con Macron. C'è volontà di collaborare". Torna sul Mes:"Ci sono strumenti più efficaci, come l'Unione bancaria". Alle polemiche sui martiri delle Fosse Ardeatine re- plica: "Li ho definiti italiani. Gli antifascisti non lo sono? Sono stata omnicomprensiva".Tensioni per nomine nelle Partecipate? "No,guardiamo al merito". - (PRIMAPRESS)