Vertice ACTO su Amazzonia, Lula: “Il Brasile pronto a guidare la ripresa del polmone verde”

BRASILE - Dopo la cerimonia di apertura, iniziano oggi a Belem, capitale dello stato dell'Amazzonia Para, i lavoro del vertice di due giorni dei paesi membri dell'Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO): Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela. I leader dell'organizzazione socio-ambientale nata nel 1995 non si incontravano dal 2009. Un incontro, quindi, con cui il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, rilancia il ruolo di un suolo strategico: "Il Brasile è tornato" ed è pronto a guidare la ripresa del polmone del pianeta, dopo le massicce deforestazioni durante il governo di estrema destra del suo predecessore Jair Bolsonaro. Oltre che fermare le deforestazioni, il summit si focalizzerà anche su politiche di sviluppo della regione: nella foresta amazzonica vivono circa 50 milioni di persone, inclusi centinaia di gruppi di indigeni. Quest'ultimi sono stati le principali vittime delle distruzioni ambientali, spesso condotte in cornici criminali e accompagnate da vari traffici illegali. Il Brasile, che ospita circa il 60% della foresta, vuole adottare politiche ambiziose e dare l'esempio per tutto il Sudamerica. Una sfida globale, col fine ultimo di contrastare il cambiamento climatico, che può essere affrontata in un momento propizio per la regione, in virtù della dipartita politica di leader radicali e conservatori. I lavori della due giorni di vertice saranno anche la base per il prossimo Cop 30 che sarà ospitato nel 2025 proprio a Belem.

Fitta anche l'agenda di domani centrata sulla creazione di un'alleanza contro deforestazione e saccheggio delle risorse del "polmone del mondo". Previsti la crea- zione di un Parlamento Amazzonico e il coordinamento delle forze di sicurezza, allo scopo di combattere il crimine e proteggere le popolazioni autoctone.