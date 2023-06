Vendita armi in Colombia: indagato Profumo e D’Alema e altri 8 accusati di corruzione

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L'ex Ad di Leonardo, Alessandro Profumo e Massimo D'Alema sono indagati nell'inchiesta sulla vendita di navi e aerei militari alla Colombia. Nell'inchiesta sono finito anche Giuseppe Giordo, ex direttore del settore Navi di Fincantieri, e Gherardo Guardo, contabile di D'Alema. La Digos di Napoli, su disposizione della procura partenopea, sta effettuando una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici degli indagati. Nel mirino della Procura di Napoli c'è una fornitura per 4 miliardi ma soprattutto i rapporti con organizzazioni internazionali segnalate come criminali. L'indagine verte in particolare sulla vendita alla Colombia di aerei M346, corvette e sommergibili prodotti da società italiane con partecipazione pubblica, come Leonardo e Fincantieri. Gli indagati nel complesso sono otto: oltre a Profumo, D'Alema, Giordo e Guardo, anche Umberto Claudio Bonavita, Francesco Amato, Emanuele Caruso e Giancarlo Mazzotta. A tutti viene contestato dalla sezione reati economici della Procura di Napoli il reato di corruzione internazionale aggravata. La forma aggravata viene contestata in quanto il reato sarebbe stato commesso con l'ausilio di un gruppo criminale organizzato attivo in diversi Stati, tra cui Italia, Usa, Colombia. I fatti risalgono a una data intorno al 27 gennaio 2022. - (PRIMAPRESS)