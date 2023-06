Usa, tetto debito: trovato l’accordo a denti stretti. Biden: “Stiamo investendo nel futuro”

(PRIMAPRESS) - USA - L'America trova un'apparente accordo e lo sottoscrive a denti stretti ma evita il default. "Nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva, ma abbiamo evitato uuna crisi e un collasso economico". Lo ha detto il presidente americano Biden in merito all'accordo sull'aumento del tetto del debito approvato dal Congresso. Nel suo discorso alla nazione dallo studio ovale, il presidente ha ribadito come il via libera all'intesa fosse "essenziale". Inoltre, ha annunciato che firmerà l'intesa oggi. "Stiamo investendo nell'America, negli americani e nel futuro", ha detto. - (PRIMAPRESS)