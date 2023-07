Bilaterale Usa-Italia. Biden: “Abbiamo avuto scambi per oltre 100 mld e continueremo”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - C'è feeling tra il presidente Usa Joe Biden e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni che oggi si sono incontrati per un bilaterale. "Siamo diventati amici - dice Biden - e riguardo a Stati Uniti e Italia stiamo parlando di un legame economico sempre più profondo che ha alimentato più di 100 miliardi di dollari di scambi commerciali lo scorso anno: non c'è motivo per cui questo non possa aumentare". Lo ha sottolineato il presidente Usa, Biden,durante il bilaterale con Meloni. "Porgo le mie condoglianze a tutti coloro che nel Mediterraneo stanno soffrendo condizioni meteorologiche estreme", riferendosi ad uno dei temi posti all'ordine del giorno dell'incontro e sollecitato da Meloni per un intervento che veda tutti coinvolti per gestire i flussi e bloccare il traffico di migranti. E poi l'argomento chiave: la preparazione del G20 a conduzione italiana. - (PRIMAPRESS)