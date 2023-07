Ue, Gentiloni (Economia) al meeting Ecofin: “Modifiche al patto se ci sarà equilibrio”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Oggi avremo la nostra prima discussione sotto presidenza spagnola sulla riforma delle regole fiscali Ue". Così il commissario all'Economia Gentiloni arrivando al Consiglio Ecofin a Bruxelles "Abbiamo ristretto le questioni", dice, per dare ai ministri "l'opportunità di una discussione più chiara" per fare progressi "nelle prossime settimane". Poi:"Essenziali il tempo, l'accordo va trovato entro l'anno, e l'equilibrio. Siamo pronti a sostenere sforzi per cambiare,affinare,trasformare la proposta, purché sia mantenuto l'equilibrio" - (PRIMAPRESS)