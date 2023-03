Ucraina: la visita a sorpresa del premier giapponese Kishida mentre Xi Jinping è a Mosca

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il premier giapponese Kishida è in visita a Kiev per incontrare il presidente Zelensky a Kiev. La notizia è stata diffusa solo questa mattina per ragioni di sicurezza. Il ministero degli Esteri giapponese ha affermato che Kishida esprimerà "solidarietà e sostegno all'Ucraina", e il rispetto per coraggio e perseveranza del popolo ucraino che combatte per la propria patria". "Kishida rifiuterà il cambio dello status quo con la forza e rivendicherà lo stato di diritto". Una posizione quella del Giappone che pone le differenza con la visita in corso del presidente russo Xi Jinping a Mosca. - (PRIMAPRESS)