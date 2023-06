Ucraina: la contraerea blocca missili su Odessa. Onu: “Russia vieta aiuti umanitari a Kakhovka”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'amministrazione militare regionale di Odessa ha comunicato che le truppe russe hanno lanciato quattro missili da crociera di tipo Kalibr dal Mar Nero, tutti distrutti in cielo dalle forze di difesa ucraine. Nella notte una serie di esplosioni sono state udite nella città portuale, e l'allarme aereo è scattato in tutta l'area, ma anche in altre nelle regioni di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, Zaporozhzhia e Donetsk.

Intanto dal fronte aiuti Onu, per il territorio colpito dall' inondazione provocato dalla falla nella diga, c'è la denuncia che la Russia blocca gli aiuti umanitari alle vittime nelle aree controllate da Mosca nell'Ucraina orientale che sono state colpite dalla recente rottura della diga di Kakhovka. Il 6 giugno sono state inondate vaste aree della regione di Kherson sotto il controllo russo e ucraino,costringendo migliaia di persone a fuggire,rischiando un disastro ambientale.Mosca "finora ha rifiutato la nostra richiesta di accedere alle aree sotto il suo controllo",ha detto Denise Brown dell'Onu. - (PRIMAPRESS)