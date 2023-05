Ucraina: attacco in Crimea delle forze di Kiev con 10 droni. Respinta incursione a Sebastopoli

(PRIMAPRESS) - KIEV - L'Ucraina ha lanciato un attacco notturno con 10 droni in Crimea. Lo ha dichiamato il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, sul proprio canale Telegram. "Di notte le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica-si legge- hanno respinto un altro attacco a Sebastopoli. Un drone ha perso il controllo ed è caduto in una zona boschiva,il relitto è stato trovato dai dipendenti del ministero degli Affari interni e del ministero della Emergenze. Nessuna struttura in città è stata danneggiata" - (PRIMAPRESS)