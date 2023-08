Tragedia nel torinese: 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano nella stazione di Brandizzo

(PRIMAPRESS) - TORINO - Un treno ha travolto degli operai al lavoro sulla ferrovia, nella stazione di Brandizzo, nel Torinese. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha provocato 5 morti e 2 feriti. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. La linea ferroviaria interna da Chivasso a Torino al momento è interrotta per l'arrivo del magistrato che dovrà accertare le cause della tragedia.

L'episodio, avvenuto poco dopo mezzanotte, è avvenuto lungo la linea ferroviaria Torino- Milano, in un'area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna. Il treno che ha investito gli operai è un regionale.

"Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti", si legge in una nota diffusa da Rete Ferroviaria Italiana. - (PRIMAPRESS)