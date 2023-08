Tragedia ferroviaria Brandizzo: le misure di sicurezza inapplicate. Il cordoglio per le 5 vittime

(PRIMAPRESS) - TORINO - Che cosa non ha funzionato nella segnaletica che doveva avvertire la presenza di operai sulla linea linea ferroviaria Torino-Milano, vicino alla stazione di Brandizzo, sarà il magistrato inquirente a doverlo stabilire. Una morte assurda per Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso e Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli, il più giovane dei operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese che erano impegnati ieri sera nella sostituzione di alcune rotaie. Il treno regionale in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo. Sotto choc il macchinista.

Il ministro dei Trasporti Salvini ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie e ai colleghi dei lavoratori deceduti a Brandizzo. "Una tragedia immane, un dolore enorme -dice il presidente piemontese Cirio giunto sul posto: "Non si può perdere la vita al lavoro". "L'ennesima tragedia che indigna tutti i lavoratori italiani -dice il leader Cisl Sbarra- Cinque famiglie distrutte per la non applicazione delle misure di sicurezza". - (PRIMAPRESS)