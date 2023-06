Titan: ore di angoscia per il salvataggio dei 5 passeggeri senza più ossigeno a bordo

(PRIMAPRESS) - CANADA - Ormai è solo un conto alla rovescia di poche ore per la riserva di ossigeno rimanente all'interno del sommergibile Titan disperso da quatto giorni in Oceano Atlantico al largo delle coste canadesi dove si era immerso per raggiungere il relitto del Titanic ad oltre 400 metri di profondità. L'imponente sforzo di ricerca della guardia costiera canadese e americana non sta risparmiando mezzi anche tecnologici per captare qualsiasi segnale sonoro dalla profondità marina. Intanto si susseguono i retroscena di un'impresa, quella del Titan, che lascia una serie di interrogativi sulla effettiva sicurezza del mezzo. Parlando con l'emittente inglese, l'ex passeggero Arthur Loibl ha detto che durante la traversata nel 2021 diretta verso il relitto del Titanic, "tutti erano nervosi". Loibl ha poi descritto le condizioni anguste dell'imbarcazione di appena 6.5mt "senza sedili,non si può stare in piedi e nemmeno ci si può mettere in ginocchio".L'uomo ha infine aggiunto che la nave era "molto, molto fredda" e, ai suoi occhi, "non sicura". - (PRIMAPRESS)