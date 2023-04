Test nucleari North Corea: arriva la conferma del lancio del missile “solido” Hwasong-18

(PRIMAPRESS) - COREA DEL NORD - I media statali nordcoreani hanno confermato questa mattina Venerdì 14 Aprile, il lancio del missile soprannominato Hwasong-18.

L'evento è stato supervisionato da Kim, che era accompagnato dalla moglie, dalla giovane figlia e dalla potente sorella Kim Yo Jong.

"Un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale è stato testato giovedì come mezzo chiave della forza militare strategica", ha detto la Korean Central News Agency (KCNA) ufficiale, descrivendo il test come un "successo miracoloso".

L'agenzia di stampa ha citato Kim dicendo che l'Hwasong-18 farebbe rapidamente avanzare la posizione di risposta nucleare della Corea del Nord e sosterrebbe ulteriormente una strategia militare aggressiva che promette di mantenere "uno scontro a tutto campo" contro i suoi rivali . "Il sistema d'arma Hwasong-18 che sarà gestito dalle forze strategiche del paese svolgerà la sua missione e il suo ruolo di difesa (Corea del Nord), scoraggiare le invasioni e preservare la sicurezza del paese come metodo più potente", ha affermato KCNA.

I missili a propellente solido sono più sicuri da usare, più facili da manovrare e più veloci da schierare rispetto alle varianti a propulsione liquida, che devono essere caricate sul sito di lancio e sono state una parte fondamentale di un piano quinquennale di sviluppo delle armi che Kim ha presentato nel 2021.