Taiwan: il cacciatorpediniere Usa Milius “vigila” sulle manovre militari cinesi alle Spratly

CINA - La Us Navy ha riferito che il suo cacciatorpediniere missilistico Uss Milius ha condotto oggi una missione sui diritti e le libertà di navigazione nel Mar cinese meridionale, vicino alle isole Spratly, rivendicate da Pechino. L'annuncio, che sottolinea la conformità dell'operazione al diritto internazionale, è arrivato mentre le forze armate cinesi sono impegnate per il 3° giorno in esercitazioni intorno a Taiwan, in risposta all'incontro della scorsa settimana negli Usa tra la presidente di Taipei e lo speaker della Camera Usa.