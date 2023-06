Napoli: sventato dirottamento nave turca Galata Seaways. Fermati 15 migranti dai “Baschi Verdi”

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Si è risolto il tentativo di dirottamento della nave Galata Seaways, che partita dalla Turchia era diretta in Francia. "I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene". Così il ministro della Difesa, Crosetto, su Twitter in merito all'operazione sulla Galata Seaways, la nave turca attualmente nella rada, a Napoli, oggetto del tentato dirottamento da parte di alcuni migranti. Fermati i 15 responsabili. Partita dalla Turchia, la nave era diretta in Francia. I migranti hanno attaccato l'equipaggio armati di coltelli Gli uomini della brigata San Marco sono intervenuti calandosi sulla nave da due elicotteri nei pressi di Ischia. - (PRIMAPRESS)