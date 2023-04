Sudan: scontro tra esercito regolare e paramilitari a Khartoum. 60 le vittime civili

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Continuano gli scontri a Khartoum, la capitale sudanese, tra le forze dei due generali in lotta per il potere ma a farne le spese sono già 60 civili uccisi.

L'escalation di violenza è scaturita dalla rivalità tra due generali che si contendono il potere dal putsch del 2021. Punto controverso: l'integrazione più o meno a lungo termine dei paramilitari nell'esercito, quelli che sabato hanno lanciato un'offensiva sulla città. A capo della CFSR (Rapid Support Force), il generale Hemedti, che conferma di aver preso possesso dell'aeroporto e del palazzo presidenziale.

Il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo dell'esercito regolare, non ha ancora fatto sentire le sue dichiarazioni. Secondo le fonti raccolte, il capo dell'esercito si trova ancora al quartier generale del suo stato maggiore mentre gli aerei del suo esercito sorvolano la città in ricognizione. La capitale si è svuotateata degli abitanti che sono fuggiti. La Farnesina ha nuovamente raccomandato agli italiani presenti nella capitale ed anche ai funzionari nella stessa ambasciata di non lasciare gli uffici. - (PRIMAPRESS)